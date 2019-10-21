Превышение уровня загрязнения воздуха в Киеве не наблюдается: Госпродпотребслужба

Начальник Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан в прямом эфире ObozTV прокомментировал смог, который в последние дни наблюдается в Киеве.

"Если мы говорим сегодня об оксиде углерода, то происходит ежедневный мониторинг и наблюдение с определением среднесуточных концентраций, которое проводит в своих стационарных пунктах метрологическая служба. И никакого превышения уровня CO, которое было зафиксировано на прошлой неделе и позапрошлой, почти нет. В Киеве, только в местах максимального скопления автомобильного транспорта, это проспект Победы, действительно превышение идет на 0,5%, в других местах, этот показатель не достиг предельно допустимых концентраций. Что касается показателей воздуха, то действительно по городу Киеву есть опасность загрязнения воздуха в такие периоды, когда массово горят торфянники, массово горят леса, жгут листья и есть большое количество автотранспорта, поэтому мы проводим ежедневный мониторинг состояния воздуха", - заявил Рубан.

Превышение фиксируются только в местах максимального скопления автомобильного транспорта.

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