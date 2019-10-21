Что означает банкротство физического лица согласно нового закона: адвокат

Адвокат Игорь Степанов в прямом эфире ObozTV прокомментировал новый кодекс по процедуре банкротства, который с сегодняшнего дня начал действовать в Украине.

"Банкротство физического лица не является новеллой в законодательстве Украины, потому что в законе о банкротстве, который действовал ранее, была такая процедура, но она касалась только предпринимателей. Я думаю, что это позволит избавиться от долгов, особенно по валютным кредитам. Это определенные будут льготы по налогообложению банков, они же перестанут начислять проценты, так как теперь они все это смогут списать на свои расходы. Эта процедура не будет очень легкой, она предусматривает определенные ограничения для физического лица, и физическому лицу нужно будет очень тщательно подумать, инициировать банкротство, или нет", - заявил адвокат.

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