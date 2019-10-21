Каждый второй препарат, который покупается в интернете – фейк: где лучше покупать лекарства

Менеджер экспертной группы "Здравоохранение" Светлана Бубенчикова в прямом эфире ObozTV прокомментировала принятие законопроекта об ответственности за фальсифицированные лекарства.

Она заявила, что не сталкивалась с исследованиями по аптекам и фальсифицированным лекарствам там.

"У нас есть две истории - есть аптеки и есть закупка лекарств, которые осуществляются на региональном и национальном уровне. Относительно национального, то мы спокойны, потому что на этом уровне лекарства для министерства закупают международные организации, которые имеют несколько уровней проверки качества, и в них свои международные критерии, и этому механизму можно доверять. И третья история еще - это продажа лекарств через интернет или другие сети. Авторы законопроекта утверждают, что каждый второй препарат, который покупается через интернет, является фальсифицированным", - заявила Бубенчикова.

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