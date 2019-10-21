Как происходило голосованние за бюджет 2020: политический обозреватель

Политический эксперт OBOZREVATEL Виталий Тысячный в прямом эфире ObozTV прокомментировал принятие бюджета Украины на 2020 год в первом чтении.

Он отметил, что это первое чтение, и возможно ко второму чтению депутаты внесут какие-то изменения к тому проекту, который есть сейчас.

"Была очень интересная пятница, я разговаривал с некоторыми помощниками, с коллегами. Был очень сложный день. Была встреча с премьер-министром - Алексеем Гончаруком. Она была на таких повышенных тонах, что некоторые депутаты даже кричали на премьер-министра, вот, например, рассказывали, что господин Дубинский на него повышал голос", - заявил Тысячный.

Он также отметил, что было несколько проблемных моментов - это субвенции. Некоторым депутатам дали гораздо больше денег чем другим, и вокруг этого были проблемы. Также была проблема с законопроектом про анбандлинг. Он также вызвал значительное количество проблем внутри фракции. Были определенные конфликты внутри группы, но все же они проголосовали, отметил эксперт.

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