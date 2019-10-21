Фактор Коломойского в отношениях Украины с США

Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская в прямом эфире ObozTV прокомментировала, влияет ли фактор Коломойского на отношения Украины и США.

Этот фактор всегда присутствовал и никоим образом не исчез, заявила она.

"За тем, что происходит в Украине сейчас, достаточно пристально наблюдают политические круги США. В этом контексте стоит вспомнить фактор переговоров с Международным валютным фондом, который сейчас не приобретает приоритетного внимания в медиа, но процесс идет, и он не такой безоблачный, как мы бы для себя хотели видеть. Ожидания, что МВФ даст позитивный вывод, и мы будем двигаться к новому кредитному соглашению, пока не оправдались. Визит нашей делегации в США также не принес больших подвижек. Сейчас мы ожидаем встречный визиит миссии МВФ сюда, но главный фактор, который остается предметом этих переговоров - это дальнейшая судьба ПриватБанка. Тут есть предмет спекуляций, насколько украинская власть готова идти навстречу бывшим владельцам или держать четкую позицию, что это было сделано в интересах страны. Сейчас другой вариант развития событий может поставить экономику Украины под очень большой риск", - заявила Осмоловская.

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