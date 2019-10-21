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21 октября • обновлено в 13:00
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США уговорили Турцию приостановить наступление на Сирию

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Експертка по международным вопросам Юлия Осмоловская в прямом эфире ObozTV прокомментировала новости о том, что США уговорили Турцию приостановить наступление на Сирию.

Она заявила, что Украине стоит беспокоиться о ситуации в Сирии по нескольким причинам. И доступ к залежам нефти и газа не является основным моментом тут. Скорее речь о принципах поведения США во внешней политике. Принцип "мы не бросаем своих", которым Америка была известна в течение долгого периода времени, и это характеризовало внешнюю политику Америки при прошлых президентах, в частности их действия в том числе во Вьетнаме и другие договоренности, когда на них рассчитывали их союзники. Этот принцип сохранялся, добавила она.

"Такой вывод может делать не только Украина, но и Израиль довольно нервно реагирует на этот шаг США, поскольку мы говорим о принципе, по которому действуют США. Если это уместно в наших интересах с точки зрения наших внутренних политических соображений, то мы можем пренебрегать обязательствами и ставить под риск свою способность следовать этим обязательствам перед нашими союзниками, потенциальными партнерами в мире", - заявила Осмоловская.

Мы сейчас видим, что позиции РФ усиливаются. Надо рассчитывать на себя и понимать, что любые альянсы и союзы в сегодняшнем мире не могут быть стойкими. добавила эксперт.

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Юлия Осмоловская
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