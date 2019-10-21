Заявление на увольнение главы Киевской ОГА: комментарии эксперта

Эксперт по конституционному праву Александр Москалюк в прямом эфире ObozTV прокомментировал новость об увольнении главы Киевской ОГА.

Он заявил, что сейчас в политике такое время, когда стало модным использовать двойные смыслы в словах и публикациях.

"С одной стороны - "я ухожу", а с другой - в будущем эту формулировку можно же использовать потом на пользу. Сказать, например, что "и я был в оппозиции" и так далее. Здесь еще есть аспект, чтобы находиться в центре внимания", - заявил эксперт.

По его словам, можно было написать это заявление по-разному.

"Можно было написать, например, "я так решил, по личным причинам". Но если по личным причинам, то наверное мы так сильно бы с вами это не обсуждали", - отметил Москалюк.

Он также прокомментировал, почему другие пглавы ОГА в Украине недавно написали заявления на увольнение.

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