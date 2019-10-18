Родителей будут наказывать за прогулы их детьми школы

Соучредитель ОО "Родители SOS" Роман Бондаренко в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о том, что родителей хотят наказывать за то, что школьники пропускают занятия.

Он заявил, что эта инновация существует с 13 сентября 2017 года. Тогда кабмин утвердил соответствующее постановление, оно направлено, в первую очередь, на то, чтобы дети получали среднее образование. Если ребенок пропустил более 10 дней, то школа имеет право обращаться к родителям и уточнять причину, по которой ребенок пропускает занятия, а если родители не знают, то школа имеет право обращаться в полицию и другие государственные структуры, добавил эксперт.

"Я бы советовал родителям не бояться, а сообщать, если они едут куда-то в командировку, в отпуск, ребенок заболел, просто сообщите школе в телефонном режиме, а лучше, конечно, в письменном, чтобы школа знала, где находится ребенок, чтобы потом не было вопросов. Не надо этого бояться", - заявил Бондаренко

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!