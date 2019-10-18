РФ нужны мигранты: признание украинцев носителями русского языка

РФ нужны мигранты: признание украинцев носителями русского языка41 Читать материал на украинском
Эксперт по международной внешней политике Игар Тышкевич в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о возможном признании Российской Федерацией всех украинцев носителями русского языка.
Он заявил, что логика этого процесса отличается от логики нацистской Германии, которая также признала австрийцев носителями немецкого языка перед Аншлюсом.
"Дело в том, что ключ надо искать в демографических процессах. Российская Федерация нуждается в миграционном притоке населения. Другая часть вопроса - это замещение самого населения Российской Федерации. Дело в том, что славянская составляющая уменьшается ежегодно, а растет численность населения национальных автономий", - заявил эксперт.
Он добавил, что РФ нужны мигранты трудоспособного возраста, которые смогут рожать детей. И эти мигранты должны быть носителями славянских культур.
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