INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков50 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних новостей из Инстаграма украинских политиков.
Ирина Геращенко заявила, что 278 депутатов поддержали закон о воинской обязанности
Александр Дубинский выложил фотографию с заседания с премьер-министром
Елена Зеленская сделала новые публикации из Риги
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