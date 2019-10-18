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18 октября • обновлено в 13:20
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие прямого эфира на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних новостей из Инстаграма украинских политиков.

Ирина Геращенко заявила, что 278 депутатов поддержали закон о воинской обязанности

Александр Дубинский выложил фотографию с заседания с премьер-министром

Елена Зеленская сделала новые публикации из Риги

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