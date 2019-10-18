Верификация пенсий и субсидий: прогнозы экономиста

Экономист Виктор Скаршевский в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о том, что ВР приняла проекты по верификации пенсий и субсидий.

Он отметил, что сегодня 44% всех граждан получают в той или иной степени выплаты от государства, а это, если верить Госкомстату - 18 млн человек.

"Сумма, которая тратится на эти услуги - это 600 млрд гривен, это почти половина бюджета. И сделать верификацию качественно в таких огромных масштабах невозможно", - заявил экономист.

Он также отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что министерство финансов получило много доступа к личным данным граждан.

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