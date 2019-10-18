Ситуация с бюджетом 2020 аналогичная бюджету 2019: экономист

Экономист Виктор Скаршевский в прямом эфире ObozTV прокомментировал проект закона о госбюджете Украины на 2020 год, который ВР собирается принять сегодня в первом чтении.

Он заявил, что чувствует небольшое дежавю, ведь несмотря на то, что ВР обновилась почти полностью, если взглянуть на то, какая ситуация была с госбюджетом на 2019, перед первым чтением, - это один к одному.

"Если в этом году 2176 поправок в бюджет от депутатов, то в прошлом году 2173 правки было, то есть в этом году на 3 правки больше. Если в прошлом году также эти правки за собой тянули, если их все учитывать - 2 триллиона гривень, так и в этом году - практически 2 триллиона гривень. И если уж дальше продолжать аналогию, чтобы спрогнозировать, то и в прошлом году, с 2 триллионов увеличили ко второму чтению и приняли на 17 млрд гривен больше, всего навсего. Но если вернуться к этому проекту бюджета, то депутаты предлагают увеличить доходы бюджета на 250 млрд гривень, то есть на 23%", - заявил экономист.

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