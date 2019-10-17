Технические достижения сделали мужчин и женщин независимыми друг от друга: психолог

Психолог Наталья Шестак в прямом эфире ObozTV прокомментировала статистику, которая касается браков в Украине.

По ее словам, в современном мире женщины и мужчины не спешат создавать брак.

"Моногамный брак существует более двух тысячь лет, мы к этому привыкли. Но люди раньше для чего создавали семьи? Потому что в этом была необходимость, так было легче рожать и воспитывать детей, продолжать род. В одиночку выжить было очень трудно. Из поколения в поколение передавали навык, что мужчина является добыдчиком, а женщина - это хранительница очага. Так было много лет, а что получилось в результате: за последние 100-150 лет - а это очень мало по сравнению с двумя тысячами лет - в мире произошло очень много технических достижений. И эти технические достижения привели к тому, что каждый из нас сможет жить отдельно. Мы можем выживать друг без друга", - заявила психологиня.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!