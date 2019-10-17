Способ стать донором или отказаться от этого: опыт других стран

Соучредитель ОО "IDONOR" Оксана Александрова в прямом эфире ObozTV прокомментировала ситуацию с согласием на донорство или отказом от него в Украине.

Она заявила, что Украина может воспользоваться любой из рабочих схем, по которым этот процесс происходит в других странах.

"У нас это может быть визит к семейному врачу, может быть заполнение формы донорства, в любой момент человек может прийти и отказаться от донорства, это может быть при получении паспорта и внесении соответствующей информации в электронный реестр. Во многих странах граждане выражают свою позицию по поводу желания или нежелания быть донором при получении водительского удостоверения. Есть страны, где ежегодно, когда они подписывают медицинское страхование, они параллельно получают форму, где есть отметка, и они должны подтвердить свою готовность быть донором. Способов много, и Украина может выбрать любой из них", - отметила эксперт.

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