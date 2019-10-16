Украина экспортирует 75% того, что производит: экономист

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в прямом эфире ObozTV прокомментировал динамику цен на продовольствие в Украине.

Он отметил, что в прошлом году у нас было 70 млн тонн зерновых. В этом году - 72 млн должны собрать.

"Еще неизвестно, будет ли кукуруза собираться, но ожидания – 72 млн. Чтобы Украина могла себя полностью прокормить, нам нужно около 6 млн тонн продовольственного зерна, пшеницы. А всего где-то на уровне до 20 млн – 17-18-19 млн, в зависимости от года и от уровня потребления. Экспортный потенциал Украины в этом году впервые перевалил за 50 млн тонн. То есть представьте себе, что мы страна, которая достаточно активно экспортирует", - заявивл Пендзин.

По его словам, если говорить о маслах, то на сегодняшний момент, по подсолнечному маслу мы являемся крупнейшим экспортером в мире.

"По приблизительным подсчетам, мы сегодня экспортируем 75-80% того, что производим. То есть мы на сегодняшний момент являемся страной – активным экспортером сельскохозяйственной продукции. Правда, нужно сказать, что украинское подсолнечное масло в Испании на 20% дешевле, чем в Украине. Ну, на 15%. Кстати, и украинская курица в Украине дороже, чем в Прибалтике или в Польше", - отметил он.

По его словам, европейцы довольно активно борются за низкие цены на продовольствие для своих граждан. Это позволило им снизить расходы бюджета семьи на продукты питания с 18 до 12%. Поэтому они 10% тратят на путешествия и гостиницы, а Украинцы – менее 1%.

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