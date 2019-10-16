В Украине презентовали книгу о том, какой была мода времен независимости

Основатель группы "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский и историк моды Зоя Звинцяковская в прямом эфире ObozTV прокомментировали, как изменилась мода за годы украинской независимости.

"Если есть страна, то у нее есть и мода. И каждая страна должна осознавать себя, и осознавать себя через моду также. Наша книга - это результат большой исследовательской работы. Несколько лет назад была выставка в Мыстэцьком Арсенале, где было собрано около 200 модных артефактов украинской моды эпохи независимости. Это уникальное событие, потому что у нас нет музея моды, поэтому это нигде не было музеефицировано, все эти артефакты были собраны и они исчезли, поэтому мы зафиксировали это событие в нашей книге. Эта книга двуязычная - украиноязычная и англоязычная - и это первая попытка музеефикации украинской моды", - заявила историк моды Зоя Звинцяковская.

"Я очень доволен тем, что такая книга вышла при поддержке группы "Текстиль-Контакт", я в восторге от того контента, который авторская группа смогла найти и подготовить для этой книги. Это на самом деле является знаковым событием в Украине, ведь это первое подобное издание за все годы независимости Украины", - отметил соучредитель Ukrainian Fashion Week Александр Соколовский.

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