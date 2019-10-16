Заявление министра иностранных дел обвалило рейтинг ''команды Зе'': военный дипломат

Военный дипломат Петр Гаращук в прямом эфире ObozTV прокомментировал динамику развития переговоров в нормандском формате.

Он отметил, что любой министр является должностным лицом, а не политологом.

"Он не может быть "если", "или". Он должен знать настроения общества и выходить, говорить так, чтобы это было воспринято. Если 2% граждан Украины готовы поднимать людей, будоражат людей, это не значит, что все украинское общество готово на экономические какие-то финансовые дела", - заявил Гаращук.

Он отметил, что долго работал в международных структурах, и не знает ни одного министра иностранных дел, который бы сделал подобное заявление на международном уровне.

"Меня это заявление моего министра иностранных дел не устраивает, но господин министр, надо чтобы любой министр знал, что он отступает от "команды Зе", которому люди доверили. После таких заявлений может рейтинг "команды Зе" опуститься очень существенно", - отметил дипломат.

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