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16 октября • обновлено в 11:43
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Почему у Зеленского изменили позицию по Донбассу: комментарии эксперта

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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в прямом эфире ObozTV прокомментировал позицию Украины относительно Минских договоренностей.

С его точки зрения, абсолютно понятно, что на такие требования украинской стороны – несмотря на их справедливость и адекватность – ожидать уступок со стороны России и пророссийских формирований не стоит. Он отметил, что реакция со стороны Кремля была довольно резкой и болезненной.

"Кстати, не стоит забывать, что накануне президент Зеленский – это было выдвинуто в качестве инициативы, но тоже воспринято Кремлем как ультиматум – предложил обсудить в нормандском формате и вопрос Крыма. И точно так же было заранее понятно, какой будет реакция Кремля. Поэтому у меня складывается стойкое впечатление, что это или поднятие ставок, которым всегда пользовался Путин накануне любых переговоров, или это изменение дискурса президента Зеленского – от реализации позорной формулы Штайнмайера до усиления отпора врагу.

Я надеюсь, что все-таки Зеленский прислушался к настроениям, которые господствуют в части украинского общества, прислушался к предупреждающим мероприятиям, которые уже несколько раз состоялись под лозунгами "Нет капитуляции!". Но чтобы сохранить лицо и не выглядеть слабым человеком, который идет на уступки, как говорят, толпе, фактически применены такие дипломатические шаги, чтобы получить поддержку общества в изменении дискурса – забыть навеки о формуле Штайнмайера, а может даже о Минских соглашениях как о факте", - заявил Тука.

Он также добавил, что такого резкого тона он не помнит очень давно.

"Хотя понятно, в начале переговоров такие тезисы постоянно звучали. И что касается ликвидации как структуры т.н. оккупационных администраций "Л/ДНР", и касательно возвращения в гривневую зону, и касательно вывода иностранных войск – все это звучит не впервые. Но чтобы такая компиляция прозвучала в одной точке переговорного процесса – такого я давно не помню", - отметил эксперт.

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