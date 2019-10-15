Главная Новости
15 октября • обновлено в 13:56
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Правительство выделило средства на погашение долгов за отопление: министр

44 Читать материал на украинском

Министр по развитию общин и территорий Украины Алена Бабак прокомментировала начало отопительного сезона в Украине.

Она заявила, что надеется, что вопрос по Смеле будет решен, ведь правительство в субботу приняло волевое решение и выделило 15 млн гривень, для того чтобы Черкасская ОГА передала эти средства на смелянское коммунальное предприятие. Эти средства должны быть использованы для уплаты долгов, и, таким образом, это должно разблокировать счета смелянского предприятия и начать нормально, без срыва пломб, вовремя отопительный сезон.

"То есть впервые за все годы этой проблемы у нас есть решение, и я надеюсь, что оно будет должным образом оформлено, и средства из государственного резервного фонда пойдут на это предприятие", - заявила министр.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Алена Бабак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости