Правительство выделило средства на погашение долгов за отопление: министр

Министр по развитию общин и территорий Украины Алена Бабак прокомментировала начало отопительного сезона в Украине.

Она заявила, что надеется, что вопрос по Смеле будет решен, ведь правительство в субботу приняло волевое решение и выделило 15 млн гривень, для того чтобы Черкасская ОГА передала эти средства на смелянское коммунальное предприятие. Эти средства должны быть использованы для уплаты долгов, и, таким образом, это должно разблокировать счета смелянского предприятия и начать нормально, без срыва пломб, вовремя отопительный сезон.

"То есть впервые за все годы этой проблемы у нас есть решение, и я надеюсь, что оно будет должным образом оформлено, и средства из государственного резервного фонда пойдут на это предприятие", - заявила министр.

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