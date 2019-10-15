Мобильное приложение для диагностики рака: комментарий онколога

Врач хирург-онколог Николай Аникусько прокомментировал новости о появлении приложения, которое помогает диагностировать онкологию у женщин.

Он заявил, что подобные приложения облегчают наши жизни.

"Нужно осознать, что эта проблема не где-нибудь, она здесь, она реальна. И каждая восьмая женщина имеет риск заболеть раком молочной железы. Если мы говорим о европейском аспекте, то каждые 2,5 минуты в Европе диагностируется случай заболевания раком молочной железы. За десять минут нашего с вами разговора четыре случая этого вида рака будет обнаружено в Европе и каждые 6,5 минут один человек от этой болезни умирает. Поэтому это очень важно, это напоминание всегда играет на пользу, потому что когда мы проговариваем эту проблему , мы прекращаем бояться", - заявил врач.

Он также пояснил, что обычно, когда люди говорят о раке, то они говорят о нем как о смертельной болезни.

"Ну конечно же, в четвертой стадии или в запущенной стадии и простуда может представлять опасность для жизни человека", - добавил Аникусько.

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