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15 октября • обновлено в 12:24
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Это было уникально: журналист о пресс-конференции Зеленского

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Политический эксперт портала OBOZREVATEL Виталий Тысячный в прямом эфире ObozTV прокомментировал пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

"Во-первых, хочу сказать, что это было уникально, потому что в конце пресс-конференции все были истощены. Атмосфера была неформальная. Мне понравилось, что все журналисты смогли задать вопросы, потому что обычно, когда мы имеем пресс-конференцию, то только части журналистов удается успеть задать вопрос, а тут, я думаю, что 95% процентов людей, которые аккредитовались, смогли задать вопросы президенту Украины", - заявил журналист.

По минусам этого формата, то Тысячный отметил, что на 10-11 час президент уже физически не мог правильно формулировать свои мысли, и там уже была "вода".

"Она возможно была и в начале, но уже к концу и сами журналисты начали задавать вопросы, которые повторялись и интересный факт, что президент закрыл этот пробел этими 14 часами, но важно, чтобы такие встречи происходили регулярно", - добавил политический обозреватель.

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