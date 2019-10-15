Я думаю, что вчера нас услышали: ветеран АТО о протестах

Ветеран АТО, военнослужащий Глеб Бабич в прямом эфире ObozTV прокомментировал протесты, которые прошли против формулы Штайнмайера.

Он заявил, что существует огромная разница между протестами во время Революции Достоинства и тем, что происходит в Украине сейчас. По его словам, в 2013 году на Майдан вышли обычные люди, простые патриоты, а вот в 2019 году большинство из тех, кто участвует в протестах, так или иначе были участниками войны.

"Эти люди с 2014 года прошли такое расстояние, которое не оценить невозможно, поэтому и громкость событий, и значение этих событий для того, к кому обращено это событие, значительно больше, чем это было в 2014 году. Плохо, что по сей день слышали этих людей плохо, потому что мы видим, что к тому, к кому обращаются, это доходит крайне редко и со странным искривлением. Рассказывали о проплаченных, но я думаю, что вчера нас услышали", - заявил ветеран АТО.

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