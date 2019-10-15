''План Б'' по Донбассу: комментарии военного эксперта

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал заявления о "плане Б" в вопросах урегулирования войны в Донбассе.

Он заявил, что сейчас наблюдает попытки разделить планы, которые есть у власти.

"План первый - это продолжение инициатив "попередников" по реализации Минских договоренностей, которые, на мой взгляд, себя давно исчерпали. Но, если мы посмотрим даже по хронологии заявлений господина министра иностранных дел, то становится понятно, что даже у него оптимизма о факте встречи в нормандском формате до конца этого года остается все меньше и меньше, потому что планировали изначально в сентябре, потом мы слышали, что в октябре, сейчас нам говорят, что в середине ноября. А если в ноябре встреча не состоится, в декабре, видимо, тоже, потому что в декабре уже начинается рождественско-новогодний период в Европе", - отметил Мусиенко.

Поэтому и начались разговоры о "плане Б", то есть о введении миротворческой миссии на Донбасс, пояснил эксперт. Он также дал комментарии по поводу возможного формата этой миссии.

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