Формат пресс-марафона не позволял развить дискуссию: Борис Тизенгаузен

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен прокомментировал организацию пресс-конференции президента Владимира Зеленского.

Он заявил, что протесты не прекратятся после пресс-марафона.

"Протесты - это совершенно отдельная история, потому что до сих пор мы не видели текста документа по особому статусу, который будет обсуждаться, мы не знаем договоренностей, которые будут после встреч в нормандском формате, поэтому на протесты эта пресс-конференция никоим образом не повлияет, она о другом ", - заявил Тизенгаузен.

Он отметил, что пресс-марафон существенно повлиял на имидж, на образ президента Украины, показал абсолютную открытость президента, что подтверждалось свободным доступом всех желающих в здание киевского Food Market, чем воспользовались некоторые странные персонажи, которые взбирались на столы и что-то кричали Зеленскому.

"Если посмотреть видео, то люди были фактически на расстоянии вытянутой руки от президента, то есть - пожалуйста, ты простой человек, можешь зайти поесть туда, где рядом с тобой сидит президент Украины и дает ответы на вопросы журналистов. Однако формат пресс-марафона был организован таким образом, что развить какую-то жесткую дискуссию было невозможно", - добавил эксперт по управлению репутацией.

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