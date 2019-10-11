Каждый второй трудовой мигрант возвращается в Украину каждые три месяца

Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник прокомментировал ситуацию с трудовой миграцией украинцев.

Он заявил, что цифра в 1,5 млн украинцев, которую озвучил Кабмин - это общая цифра людей, которые уехали. Но надо понимать, что большинство людей, которые выезжают на заработки, вовлечены в маятниковую трудовую миграцию. То есть, они все равно возвращаются в Украину.

"По исследованиям, которые проводились на территории Польши, каждый второй украинец, который там зарабатывает, работает не более трех месяцев подряд, и сейчас в очередной раз, у нас есть возможность оказаться в ситуации, когда мы будем увеличивать рост нашей экономики, чтобы люди увидели, что они могут зарабатывать деньги здесь, в Украине, и то, что они возвращаются, как раз дает нам возможность задержать этих людей в Украине, но задержать не физически, а задержать, давая возможность зарабатывать деньги дома", - заявил Воскобойник.

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