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11 октября • обновлено в 13:21
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Зависимости от офиса президента нет: народный депутат от ''Слуги народа''

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Народный депутат Украины Виталий Безгин в прямом эфире ObozTV прокомментировал пресс-конференцию президента Зеленского.

Безгин заявил, что нужно анализировать заявления президента о том, что депутаты прошли в ВР только благодаря ему, с разных сторон.

"Конечно, каждый какой-то вклад сделал. Очевидно, что были мажоритарщики, которые круглосуточно впахивали в округе, были списочники, в частности как я, которые сидели два месяца и писали и проекты, и инициативы, собственно то, что мы сейчас голосуем. Но надо трезво смотреть на вещи. Еслибы не было бренда Зеленского в партии "Слуга народа", я думаю, что результат бы точно не был такой. Надо честно сказать, что все же Владимир Александрович за счет своей узнаваемости и того кредита доверия, который он получил, он подтягивал на себе бренд партии "Слуга народа", - заявил народный депутат Украины.

Что касается возможных конфликтов в середине франкции, то Безгин добавил, что про всех говорить не может, но объективно надо понимать, что почти каждый законопроект имеет плодотворную дискуссию в середине фракции.

"Если во фракции более 250 человек, абсолютно нормально, когда возникают различные точки зрения. Зависимости от офиса президента нет", - заявил Безгин.

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