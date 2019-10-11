Минский процесс себя исчерпал: военный эксперт

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал заявления Зеленского о возможном выходе Украины из минского процесса.

Он заявил, что речь сейчас идет о том, чтобы выйти из того, что уже мертво.

"Минский процесс себя исчерпал. Это все очевиднее. Сейчас происходят какие-то ритуальные танцы вокруг минских договоренностей, вокруг порядка выполнения этих соглашений. Вот президент сказал дату, когда заканчивается действие закона об особом статусе территорий на Донбассе. А как насчет даты 15 февраля 2015 года, когда должно было состояться прекращение огня. Эта договоренность не выполняется уже более четырех лет ", - заявил Мусиенко.

Также дать о внесении изменений в Конституцию. Все эти даты уже просроченные, они не выполнялись и не выполняются. По словам эксперта, РФ стремится, чтобы Украина подписала и выполнила все условия в одностороннем порядке.

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