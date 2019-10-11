Интереснее было бы услышать стенограмму разговора Трампа и Путина

Эксперт по международным вопросам Максим Яли прокомментировал пресмарафон президента Зеленского, и что теперь изменится в Украине.

Он отметил, что отказ президента от публикации стенограмм, например, разговора с Путиным, у него не вызывает удивления.

"Демократы в США сейчас требуют от Трампа опубликовать стенограмму разговоров с Путиным, вот для меня лично было бы интересным услышать о чем они говорили, чем даже Зеленского с Путиным. И какая была реакция Трампа? Первое - отрицательная, а, во-вторых, нужно просить согласие второй стороны на публикацию стенограммы, а Путин - не Зеленский. Стенограму с украинским президентом опубликовали, даже не спросив его, поэтому действительно это может негативно отразиться на переговорах между двумя странами", - заявил Яли.

Он отметил, что освобождение пленных является результатом договоренностей, достигнутых между Зеленским и Путиным во время телефонных разговоров. Что господин Зеленский там пообещал - это уже другое дело, добавил Яли.

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