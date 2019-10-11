Россия делает ставку на новый Майдан в Украине: эксперт-международник

Эксперт по международным вопросам Максим Яли прокомментировал пресс-конференцию Владимира Зеленского.

Он заявил, что Россия вряд ли пойдет навстречу Украине, и примет наши условия.

"Это с учетом того, что РФ все новые и новые условия ставит перед Украиной. Зеленский и Пристайко отмечали, что сначала было только два условия: формула Штайнмайера и разведение войск, а затем начали добавляться еще какие-то пункты. Для России эта ситуация выглядит как "вилка", и оба варианта благоприятны: первый вариант - это реализация Минских договоренностей на условиях России, а второй вариант - это расшатывание ситуации в Украине. Я убеждаюсь в том, что в РФ ставят именно на второй вариант, то есть на Майдан и новые протесты. А мы все понимаем, что если начнется новый Майдан, это не будет 2014 - хороводы, танцы, песни - все будет гораздо печальнее", - заявил Яли.

Он добавил, что новый Майдан будет ближе к тому, что произошло в Армении в начале 90-х годов, то есть люди просто придут в Парламент и расстреляют всех.

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