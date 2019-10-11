Главная Новости
11 октября • обновлено в 13:26
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции

154 Читать материал на украинском

В четверг, 10 октября, в Киеве в здании Kyiv Food Market на улице Московской прошел рекордный 14-часовой пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Facebook, на мероприятие аккредитовались более 300 журналистов.

Зеленский отвечал на вопросы журналистов в течение всего дня. Марафон начался в 10:00 и закончился уже после полуночи 11 октября. Последний вопрос к главе государства прозвучал в 00:10.

Таким образом президент установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, побив результат лидера РФ Владимира Путина. Соответствующий сертификат ему вручили около 18:00.

Представители медиа заходили к Зеленскому по 7-10 человек. Группы меняли друг друга каждые полчаса. Всего главе государства задали около 500 вопросов.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию пресс-марафона Зеленского.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Студия OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости