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10 октября • обновлено в 13:59
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Изменения в трудовом законодательстве: за что теперь будет увольнять

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Эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина прокомментировала новый трудовой кодекс, который готовят для украинцев.

Она заявила, что тот комплекс законов о труде, который мы сейчас имеем, менялся уже много раз, но он до сих пор не удовлетворяет современным потребностям украинцев.

"Многие говорят о том, что его действительно легче переписать, чем совершенствовать то, что есть", - заявила Дрожжина.

По ее словам, процедура увольнения сейчас довольно сложная и, фактически, в Украине сотрудника достаточно трудно уволить. И вот в новом проекте кодекса эти пробелы пытаются преодолеть, заявила эксперт. Например, предлагается проводить аттестации, чтобы доказывать, что работник соответствует своей должности, однако, важно прописывать как процедуру такой аттестации, так и согласовывать комиссию экспертов, которые эти аттестации проверять, добавила Дрожжина.

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