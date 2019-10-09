Изменится процедура получения водительского удостоверения: комментарии автоюриста

Автоюрист Денис Конюшко прокомментировал новости о том, что может измениться процедура получения водительских прав в Украине.

Он заявил, что от перемены местами цифр сумма не изменится. Вопрос, по его словам, не в том, где должны проходить тесты, а в том, как контролировать, что эти тесты действительно проходили, а не человек дистанционно результаты этих тестов покупал. Также он отметил, что в Украине должна быть введена ответственность за частые нарушения правил дорожного движения, и таких водителей нужно лишать водительских прав.

"А где человек будет проходить тесты, толи в школе, толи в сервисном центре, на мой взгляд, ситуацию не изменит. Если мы идем в Европу, то должно быть все как в Европе. Должно быть определенное количество баллов, которое предоставляется водителю, и если он или она эти баллы использовали, то нужно лишать водительского удостоверения и назначать консультацию психолога", - заявил автоюрист.

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