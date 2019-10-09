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9 октября • обновлено в 18:16
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Американское давление на Украину ничем не лучше российского: разведчик

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Экс-глава службы внешней разведки Украины Николай Маломуж прокомментировал новую информацию о влиянии американских спецслужб на НАБУ.

Он заявил, что позиция Украины является однозначной, и американское влияние на украинские государственные структуры является ничем не лучше российского влияния. По его словам, позиция Украины должна быть независимой, она не должна быть сформирована под влиянием тех или иных государств.

Маломуж отметил, что информация о давлении уже была озвучена ранее, даже сам Байден частично подтвердил информацию о том, что он давил на Порошенко, чтобы снять Шокина. А новые данные, которые обнародовал Деркач несколько обобщают факты, которые могут доказывать давление на Украину со стороны государственных деятелей других государств.

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Николай Маломуж
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