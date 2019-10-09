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9 октября • обновлено в 18:45
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Эксперт рассказал, как можно экономить на аренде жилья в Киеве

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Эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов прокомментировал подорожание жилья в Украине.

Он заявил, что украинцы хотят ехать в столицу и арендовать здесь жилье. Арендодатели видят, что есть высокий спрос, и поэтому поднимают цены на аренду. Будет сезонная стабилизация цен до второй половины июля, до начала августа, а затем начинается сезон аренды и цена аренды будет повышаться на 10%.

Если смотреть с точки зрения экономии, то можно в начале середины весны составить договор на год, сделать предоплату и таким образом сэкономить на сезонном повышении, отметил эксперт. Он также рассказал историю о том, что один его знакомый смог сэкономить 50 долларов на аренде ежемесячно, заплатив арендодателю сумму предоплаты за жилье на год вперед.

Он также рассказал детали того, каким должен быть договор аренды жилья в Украине.

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