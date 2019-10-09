Пример Польши очень показателен: страна отказывается от российского газа

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев прокомментировал новость о том, что Польша отказывается от российского голубого топлива.

Он заявил, что пример Польши очень показателен, поскольку, несмотря на все политические дрязги и на все разногласия во взглядах различных политических сил в парламенте, руководство страны показывает присутствие стратегии, там наблюдается преемственность в действиях правительства.

"Если было принято решение обеспечить энергетическую самодостаточность, если было принято решение диверсифицировать маршруты и источники поставок, то эти решения выполняют все правительства, независимо от того, какие партии находятся у власти. Этой программе уже более десяти лет, и именно благодаря этой программе мы видим, что уже через несколько лет Польша сможет сознательно выбирать поставщика того же газа. И теперь, если "Газпром" захочет поставлять газ в Польшу, он должен предложить настолько выгодные условия, чтобы Польша согласилась на поставку российскому кого газа", - отметил эксперт по энергетическим вопросам.

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