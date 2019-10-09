Главная Новости
9 октября • обновлено в 18:45
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Пример Польши очень показателен: страна отказывается от российского газа

144 Читать материал на украинском

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев прокомментировал новость о том, что Польша отказывается от российского голубого топлива.

Он заявил, что пример Польши очень показателен, поскольку, несмотря на все политические дрязги и на все разногласия во взглядах различных политических сил в парламенте, руководство страны показывает присутствие стратегии, там наблюдается преемственность в действиях правительства.

"Если было принято решение обеспечить энергетическую самодостаточность, если было принято решение диверсифицировать маршруты и источники поставок, то эти решения выполняют все правительства, независимо от того, какие партии находятся у власти. Этой программе уже более десяти лет, и именно благодаря этой программе мы видим, что уже через несколько лет Польша сможет сознательно выбирать поставщика того же газа. И теперь, если "Газпром" захочет поставлять газ в Польшу, он должен предложить настолько выгодные условия, чтобы Польша согласилась на поставку российскому кого газа", - отметил эксперт по энергетическим вопросам.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Геннадий Рябцев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости