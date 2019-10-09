Никто реальной ответственности за срыв отопительного сезона не несет

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев прокомментировал готовность жилого фонда и коммунальных предприятий к отопительному сезону.

"Ура! Единственное что могу сказать по этому поводу. Такое впечатление, что министерство за что-то отвечает, или госпожа министр за что-то отвечает. Да нет конечно! Ну, если какой-то прорыв, ну кто виноват? Ну какой-то дядя Вася, который там что-то накрутил. Но, могут ли быть виноваты руководители коммунальных предприятий, или министры? Да нет, конечно. Они подготовились к отопительному сезону, написали разное количество докладных записок, писем с рапортами. Но на самом деле никто ничего не делал. Если посмотреть на состояние нашей тепловой инфраструктуры, то это ужас! Никто никаких работ не проводил, потому что денег на это нет, ну и это все отодвигается где-то на задний план", - заявил Рябцев.

Уже давно известно, что мы до сих пор имеем тепло в наших домах только потому, что советские инженеры заложили во все это оборудование резерв мощности и прочности, которого хватает до сих пор, добавил эксперт.

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