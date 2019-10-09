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9 октября • обновлено в 18:49
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Разведение войск возможно только после прекращения обстрелов: генерал-лейтенант разведки

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Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан прокомментировал информацию по отводу войск на Донбассе и возвращение ВСУ на позиции 2016 года.

Он заявил, что мы сейчас находимся в ситуации эскалации со стороны российских оккупационных войск.

"Только сегодня состоялось уже 20 обстрелов позиций ВСУ, то есть никакого затишья нет, в том числе и в потенциальных районах разведения войск. Как по мне, то отвод войск должен происходить только тогда, когда огонь будет прекращен по всей линии соприкосновения, тогда есть какие-то гарантии", - отметил генерал-лейтенант.

Он добавил, что позавчара прессекретарь Владимира Путина Песков заявил, что Россия не гарантирует отвод вийск в тех пунктах, которые указаны и определены Минскими договоренностями и другими документами.

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