Разведение войск возможно только после прекращения обстрелов: генерал-лейтенант разведки

Разведение войск возможно только после прекращения обстрелов: генерал-лейтенант разведки128 Читать материал на украинском
Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан прокомментировал информацию по отводу войск на Донбассе и возвращение ВСУ на позиции 2016 года.
Он заявил, что мы сейчас находимся в ситуации эскалации со стороны российских оккупационных войск.
"Только сегодня состоялось уже 20 обстрелов позиций ВСУ, то есть никакого затишья нет, в том числе и в потенциальных районах разведения войск. Как по мне, то отвод войск должен происходить только тогда, когда огонь будет прекращен по всей линии соприкосновения, тогда есть какие-то гарантии", - отметил генерал-лейтенант.
Он добавил, что позавчара прессекретарь Владимира Путина Песков заявил, что Россия не гарантирует отвод вийск в тех пунктах, которые указаны и определены Минскими договоренностями и другими документами.
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