INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков196 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор последних публикаций украинских политиков из сети Инстаграм.
Ирина Геращенко опубликовала фотографию из села Красногоровки
Александр Дубинский опубликовал видео с журналистом Сергеем Андрушко
Александр Ткаченко рассказал историю о сломанной лестнице и падении с нее
Юлия Мендель опубликовала фотографию с президентом, где написала Kiev, вместо Kyiv
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