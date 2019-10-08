INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор последних публикаций украинских политиков из сети Инстаграм.

Ирина Геращенко опубликовала фотографию из села Красногоровки

Александр Дубинский опубликовал видео с журналистом Сергеем Андрушко

Александр Ткаченко рассказал историю о сломанной лестнице и падении с нее

Юлия Мендель опубликовала фотографию с президентом, где написала Kiev, вместо Kyiv

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