Главная Новости
9 октября • обновлено в 05:29
МоваЯзык
МедОбоз Главная

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

196 Читать материал на украинском

Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Марина Клим сделали обзор последних публикаций украинских политиков из сети Инстаграм.

Ирина Геращенко опубликовала фотографию из села Красногоровки

Александр Дубинский опубликовал видео с журналистом Сергеем Андрушко

Александр Ткаченко рассказал историю о сломанной лестнице и падении с нее

Юлия Мендель опубликовала фотографию с президентом, где написала Kiev, вместо Kyiv

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATEL Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости