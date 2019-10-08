Проституцию крышуют полицейские: бывшая секс-работница

Бывшая секс-работница Алина Сарнацкая дала комментарии по поводу вопроса легализации проституции в Украине.

Она заявила, что на самом деле секс-работу крышует отдел полиции по борьбе с торговлей людьми.

"Это вызывает очень противоречивые чувства, ведь именно эти люди должны предотвращать торговлю людьми, но уже много лет они именно этим живут и передают деньги куда-то наверх, мы не знаем куда. То, что об этом говорит начальник полиции, очень обнадеживает. Когда я говорю с молодыми полицейскими, очень многие из них понимают, что эти изменения нужны, но есть противодействие, и возможно, именно от тех людей, которые живут за счет этих средств", - заявила Сарнацкая.

По ее мнению, для нормализации ситуации нужна отмена административной ответственности за предоставление сексуальных услуг в Украине, а также отмена уголовной ответственности за сутенерство.

"В Украине по этой статье очень часто сидят сами секс-работники, потому что настоящие сутенеры сотрудничают с полицией уже десятки лет, и их нельзя арестовывать, поскольку они являются деловыми партнерами полицейских. Но выполнять норму по арестам по этой статье полицейским нужно, потому сажают соответствующее количество женщин, которые не являются сутенерами", - заявила Сарнацкая.

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