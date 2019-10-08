В супермаркетах могут запретить пластиковые пакеты: комментарии депутата

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дарья Володина прокомментировала ситуацию с использованием пластиковых пакетов в Украине и мире.

Она заявила, что в мире используется около 4 триллионов пластиковых пакетов в год.

"Это безусловно отражается и на нашем здоровье и на здоровье нашей планеты, поскольку пакет разлагается до 1000 лет, и когда это происходит, он выделяет определенные вещества, которые негативно влияют на здоровье человека и на окружающую среду. Практика ЕС показывает , что им удалось сократить использование пластиковых пакетов своими гражданами. если же мы будем говорить об Украине то, каждый украинец использует 400-500 пластиковых пакетов ежегодно. то есть, если мы идем в магазин, мы покупаем там пакет. И новый законопроект запрещает использование пластиковых пакетов, в том числе и в супермаркетах ", - заявила эксперт.

Експертка отметила, что можно использовать бумажные или биоразлагаемые пакеты. В Финляндии, например, стоят автоматы, которые принимают пластиковые пакеты на переработку.

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