Северная Корея полностью подконтрольна Китаю: эксперт по международным вопросам

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк прокомментировал заседание Совета Безопасности ООН по ядерным испытаниям Северной Кореи.

Он заявил, что не стоит ожидать положительные решения Совбеза по Северной Корее, поскольку там присутствует Китай, а Северная Корея является, по сути, марионеткой Китая, и все происходящее в Северной Корее происходит с разрешения Китая.

"Поэтому Китай всегда использовал своего союзника, для того, чтобы послать определенные сигналы в США. Мы увидели, что, несмотря на встречу с Трампом, Северная Корея продолжила испытания, что свидетельствует о том, что Трамп желаемое выдает за действительное, но на самом деле ситуация по Северной Корее не является простой ", - заявил Семенюк.

Пока Китай будет держать руку на пульсе Северной Кореи, эксперт не видит возможности для США то решить.

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