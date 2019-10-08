У Зеленского как не было плана, так и нет: экс-глава Донецкой ОГА

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский прокомментировал ситуацию с достижением мира на Донбассе.

Он заявил, что неоднократно обращался к украинскому обществу, и просил не избирать молодых или старых, лысых или лохматых, тех что нравятся или не нравятся, Жебривский советовал украинцам выбирать тех, кто может решить те или иные вопросы, которые необходимо решить.

Он высказал сожаление по поводу того, что, как во время президентской гонки, так и сегодня плана Зеленского по достижению мира на востоке Украины нет.

"В том, что говорил Пристайко, ничего, кроме огромной грусти, сумятицы и сумбурности, нет. Фактически, он сказал, что Украина не является субъектом по достижению мира на востоке Украины. Нам предложили эфемерную формулу Штайнмайера а-ля Минские договоренности, но если этого не будет, мы будем обращаться, чтобы нам помогли с миротворческой миссией. А если этого не произойдет, то мы по кипрскому сценарию. У меня вопрос к Пристайко и Зеленскому – мужики, где ваш план, как вы планируете достичь мира на востоке Украины. Вы сегодня в парадигме сценария, который формируется не в Украине, не вами. Вы не даете ответа на вопрос, какая ваша позиция по достижению мира на востоке Украины", – заявил Жебривский.

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