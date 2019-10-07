Украина стала токсичной для Трампа и выборов-2020 в США: эксперт-международник

Эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко прокомментировал новости о том, что бизнесмены, которых связывают с Дональдом Трампом, пытались сменить руководство "Нафтогаза".

Кравченко заявил, что небезосновательным является вопрос по поводу инвестиций, о которых говорил Рик Перри, но в Украине также присутствует и очень привлекательная ресурсная база. Он напомнил, что тот же Рик Перри, о котором сейчас пишут американские СМИ, прибыл на инаугурацию президента Зеленского. И недавние новости американских СМИ проясняют возможные причины его визита.

Украина стала очень токсичной, она дискредитирована в ситуации с внутренними выборами в США, и отношения между этими двумя странами затягивают узел вокруг шеи Трампа. Американский президент будет вести себя теперь очень осторожно в вопросах, касающихся Украины, добавил Кравченко.

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