Вирусный менингит на Харковщине: зафиксировано 29 случаев заболеваня

Семейный врач Владислав Ващенко заявил, что вирусную симптоматику менингита определить может только врач.

Родители могут обратить внимание на то, что ребенок может много времени проводить во сне, ребенок постоянно лежит и ведет себя более апатично, чем во время течения простудных заболеваний раньше. Проверить наличие менингита можно просто, попытавшись дать ребенку чашку, если ребенок не сможет взять ее, будет промахиваться, то нужно срочно обращаться к врачу.

Течение этой болезни всегда разное. Может пройти и 2-3 суток, пока болезнь разовьется в нечто подобное по симптоматике, но это может происходить и молниеносно, отметил врач.

Если вы заметили, что появляются головная боль, или какие-то нетипичные для обычной простуды симптомы, то любой семейный врач или педиатр сможет определить менингинальные они или нет, заявил Ващенко.

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