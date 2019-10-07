Украинская полиция будет осуществлять службу на территории разведения войск: представитель МВД

Спикер МВД Артем Шевченко прокомментировал приезд Билецкого и ветеранов АТО на Донбасс, а также ситуацию в зоне разведения войск

Это его право как гражданина, заявил Шевченко. Если Билецкий этой поездкой не нарушает закон, он имеет полное право. Пока что нарушение закона не зафиксировано. А все остальное - это политический пиар и попытка набрать политические баллы на этой теме, добавил он.

"Другие политики могут делать все, что угодно, если это не нарушает закон. Если он не будет нарушать закон, у нас не будет ни столкновений, ни противостояния - ничего. Пока что таких нарушений нет, и надеемся, что не будет. А относительно действий сил правопорядка, они понятные и очевидные - мы будем нести службу в соответствии с нормами украинского закона на всей территории Украины включительно с теми, где возможно состоится разведение военных сил", заявил Шевченко.

"Вчера заместитель главы Нацполиции Вадим Троян был в Золотом вместе с руководителем полиции Луганской области Колесником. Общались с местными жителями, посетили военно-гражданскую администрацию города Золотое и села Катериновка, спланировали все свои действия и успокоили граждан, что полиция будет нести службу при любых условиях, даже если военные будут разведены в соответствии с договоренностями на высших уровнях. Это все равно остается украинская территория, все равно там должен быть правоохранительный сервис. Он будет обеспечен силами национальной полиции, они будут увеличены, в том числе количество пеших и автомобильных патрулей будет увеличено в этом районе и так же, как и в Станице Луганской в середине лета также было много предостережений относительно этого", - добавил он

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