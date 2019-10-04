Законы по защите животных в Украине не действуют: основатель движения UANIMALS

Основатель гуманистического движения UANIMALS Александр Тодорчук прокомментировал празднование Всемирного дня животных в Украине.

Он заявил, что в Украине нарушаются права животных, несмотря на то, что у нас существуют законы, которые должны защищать животных, но эти законы, как правило, не действуют. Жестокость по отношению к животным в Украине присутствует, и согласно законам Украины жестокое отношение к животным предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. Однако для нашей страны этот вопрос до сих пор остается открытым, несмотря на наличие специализированных органов, которые должны расследовать эти преступления.

Эксперт также заявил, что в Украине нужно запретить не только цирки с участием животных, но и зоопарки.

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