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4 октября • обновлено в 13:05
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие прямого эфира Студии OBOZREVATEL на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних интересных событий из Инстаграма украинских политиков.

  • Александр Скичко выставил фотографию о принятии в ВР нового закона

  • Жан Беленюк выложил фотографии со своего первого выступления в ВР

  • Скандал в ВР после выступления Жана Беленюк и высказываний Елизаветы Богуцкой

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