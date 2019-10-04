INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков34 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира Студии OBOZREVATEL на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних интересных событий из Инстаграма украинских политиков.
Александр Скичко выставил фотографию о принятии в ВР нового закона
Жан Беленюк выложил фотографии со своего первого выступления в ВР
Скандал в ВР после выступления Жана Беленюк и высказываний Елизаветы Богуцкой
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы