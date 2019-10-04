INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие прямого эфира Студии OBOZREVATEL на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор последних интересных событий из Инстаграма украинских политиков.

Александр Скичко выставил фотографию о принятии в ВР нового закона

Жан Беленюк выложил фотографии со своего первого выступления в ВР

Скандал в ВР после выступления Жана Беленюк и высказываний Елизаветы Богуцкой

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