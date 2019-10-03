Студия OBOZREVATEL: обзор международных новостей

Студия OBOZREVATEL: обзор международных новостей51 Читать материал на украинском
Ведущие Студии OBOZREVATEL Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор последних международных новостей.
Трамп накричал на журналиста из-за вопроса об Украине
В Ираке вспыхнули кровавые протесты: 7 погибших, 200 раненых
Трамп посоветовал дипломатам найти замену Байдену
Во время резни в Финляндии погибла украинская девушка
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