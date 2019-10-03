Студия OBOZREVATEL: обзор международных новостей

Ведущие Студии OBOZREVATEL Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор последних международных новостей.

Трамп накричал на журналиста из-за вопроса об Украине

В Ираке вспыхнули кровавые протесты: 7 погибших, 200 раненых

Трамп посоветовал дипломатам найти замену Байдену

Во время резни в Финляндии погибла украинская девушка

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