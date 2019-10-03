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3 октября • обновлено в 14:02
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Студия OBOZREVATEL: обзор международных новостей

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Ведущие Студии OBOZREVATEL Марина Клим и Денис Похила в прямом эфире ObozTV сделали обзор последних международных новостей.

  • Трамп накричал на журналиста из-за вопроса об Украине

  • В Ираке вспыхнули кровавые протесты: 7 погибших, 200 раненых

  • Трамп посоветовал дипломатам найти замену Байдену

  • Во время резни в Финляндии погибла украинская девушка

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