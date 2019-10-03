Заявления правительства похожи на ''психологию таксиста'': историк

Историк, блогер Юрий Гудименко заявил о том, какова цель Путина в Украине.

Он заявил, что самая большая проблема заключается в том, что мы вообще обговариваем проблему, что мы не знаем, о чем говорили и о чем договорились Зеленский и Путин.

"Когда украинцы не имеют информации по какому-то вопросу, то они делают очень правильно, они готовятся к худшему. Мы всегда знаем, что нам нужно ожидать худшего", - заявил Гудименко.

Он также добавил, что, когда правительство заявляет о том, что быстро и просто сделает все необходимые изменения в государстве, то такое правительство ведет себя по моделям, которые присущи "психологии таксиста".

"Для таксиста все просто, он не знает, как это работает, как работает экономика и как работает властный аппарат. Так же можно считать, что машина работает только потому, что ты ключик повернул", - отметил историк.

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