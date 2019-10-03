Украина подписала формулу для того, чтобы Путин согласился на встречу: историк

Блогер, историк Юрий Гудименко прокомментировал подписание формулы Штайнмайера украинской стороной.

Он заявил, что нужно увеличить картину, чтобы лучше понять ситуацию.

"Зачем вообще Зеленский рассказывает, что мы будем двигаться в этом направлении? Очень четкий ответ дал один из депутатов от "Слуги народа", который заявил, что подписание этой формулы нужно для того, чтобы Россия согласилась с нами встретиться. То есть, Украина берет на себя обязательство сделать что-то, лишь бы Путин согласился с нашей делегацией встретиться ", - заявил Гудименко.

Он отметил, что наша армия может и должна усиливаться и убивать врага, чтобы не мы хотели с Путиным примириться, а Путин бегал к Трампу и Меркель и хотел с нами договориться.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!