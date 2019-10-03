Украина подписала формулу для того, чтобы Путин согласился на встречу: историк

Украина подписала формулу для того, чтобы Путин согласился на встречу: историк51 Читать материал на украинском
Блогер, историк Юрий Гудименко прокомментировал подписание формулы Штайнмайера украинской стороной.
Он заявил, что нужно увеличить картину, чтобы лучше понять ситуацию.
"Зачем вообще Зеленский рассказывает, что мы будем двигаться в этом направлении? Очень четкий ответ дал один из депутатов от "Слуги народа", который заявил, что подписание этой формулы нужно для того, чтобы Россия согласилась с нами встретиться. То есть, Украина берет на себя обязательство сделать что-то, лишь бы Путин согласился с нашей делегацией встретиться ", - заявил Гудименко.
Он отметил, что наша армия может и должна усиливаться и убивать врага, чтобы не мы хотели с Путиным примириться, а Путин бегал к Трампу и Меркель и хотел с нами договориться.
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